Kılıçdaroğlu: “5 yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Akhisar ilçesinde toplu açılış törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İstanbul Sözleşmesi’ni de en geç bir hafta içerisinde yürürlüğe koyacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 liderle bir araya geldik. ‘Bunlar hayatta bir araya gelemezler’ diyorlardı. Bunlar mümkün değil, anlaşamazlar diyorlardı, anlaştık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem deklarasyonu sunduk. Bunlar gelirse yönetemezler diyorlar. Allah şahittir, bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük Manisa programı çerçevesinde sabah saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Ardından Akhisar ilçesine geçerek, burada ev kadınları buluşması gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan buluşmanın sonrasında Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Akhisar Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür Sanat ve Merkezi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende Akhisarlılara seslenen Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde belediyeler konusunda birçok iftiraya maruz kaldıklarını belirterek, belediye başkanlarının başarılı hizmetleri sayesinde bu iftiraları boşa çıkardıklarını vurguladı.

Türkiye’ye sınıf atlatmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “5 yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. 5 yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun her vatandaş rahat nefes alacak. İyi ki ittifak kuruldu, iyi ki Türkiye’yi bunlar yönetiyorlar, iyi ki ülkeye huzur, barış geldi diyecekler”

Çiftçiye ücretsiz elektrik vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri versinler bütün Türkiye’de güneş santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına en geç 2 yıl içerisinde elektriği ücretsiz vereceğiz” dedi.

Millet İttifakı çerçevesinde 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu, “Millet ittifakı diye ittifakımız var. 6 liderle bir araya geldik. Bunlar hayatta bir araya gelemezler diyorlardı. Bunlar mümkün değil anlaşamazlar diyorlardı, anlaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonu sunduk. Bunlar gelirse yönetemezler diyorlar. Allah şahittir, bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz. Bizim boğazımızdan aşağı haram lokma girmeyecek. Biz beşli çeteye hizmet etmeyeceğiz, 84 milyona hizmet edeceğiz, esnafa, çiftçiye hizmet edeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettiği bir avuç insan. Aramızda dünya kadar fark var. Siyahla beyaz kadar fark var. Her evde huzur olacak. Kadına şiddeti engelleyeceğiz. Yasal düzenlemeler yapacağız. İstanbul Sözleşmesi’ni de en geç bir hafta içerisinde yürürlüğe koyacağız” diye konuştu.

84 milyona hesap vereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Milletimize yaptığımız her işin hesabını vereceğiz. 84 milyon vergi öder. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nereye harcandığının hesabını vereceğiz. Böylece vatandaş ödediği vergi nereye gidiyor görmüş olacak. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu öyle kullanın. Kim bu ülkeye hizmet ediyor, kim ülkeyi hakla hukukla adaletle yönetmek istiyor, inancınız neyse ondan yana kullanın. Devlet soyanlardan hepimizin kaçınması lazım. Bu memleket sıradan memleket değildir. Güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bütün görüşleri kucaklayacağız. Hiç kimse kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Hep beraber huzur içerisinde yaşayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Akhisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Boyalılar Güneş Enerji Santrali, Hanpaşa Güneş Enerji Santrali, Hürriyet Mahallesi Kreşi, Efendi Mahallesi Kreşi, Akhisar Belediyesi Aşevi, Doğal Yaşam Alanı Parkı, Bisiklet Trafik Eğitim Parkı, Aile ve Kadın Danışma Merkezi’nin açılış kurdelesi Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerle birlikte kesildi.

