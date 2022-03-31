Traktörle duvar arasına sıkışıp öldü



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktör ile duvar arasında sıkışan Yunus Şanver (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Şanver evinin bahçesinde traktörünü park ettiği kapalı alanda, aracı binmeden çalıştırmak istedi. Şanver, bu sırada hareket eden traktör ile duvarın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanver, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı

2022-03-31 17:58:47



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