Manisa FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalıları Hakan, Sousa ve Landre Boluspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Boluspor karşısında hedefimiz mutlak galibiyet. Kazanıp yeniden çıkışa geçmek ve Play-Off hattına yaklaşmak istiyoruz" dedi.

Manisa FK ligde bitime 8 maç kala 37 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-04-01 11:37:50



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