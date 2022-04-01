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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden 'Can Dostum' projesi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden 'Can Dostum' projesi

Gençlere hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Can Dostum' Projesi'nin ilki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği 'Can Dostum' Projesi'nin ilk ayağı Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce yaptı. İnce, "Can Dostum Projesi'ni Polinas Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu hem çocuklarımız, öğrencilerimizin öğrenmesini istiyoruz. Günümüzdeki sokak hayvanlarının popülasyon artışlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz hayvan sahiplenen kişilerin hayvanları sokaklara bırakması. Bunların önüne geçmek üzere öğrencilerimize hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu, sorumluluğunun ne olduğunu anlatmak adına bu projemizi başlatmak istedik. Buradaki köpeğimizin özelliği daha önce askeriyede görev yapmış ve görev sürecini tamamlamış ve şimdi sizlerle buluşacak. İnşallah projemizi ilimizde devam ettireceğiz. Hayvan sahiplenmek bir anlık heves değildir" diye konuştu.
Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin sokaktaki hayvanlarımız olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Küçük yaşlarda anne ve babaların yaptığı büyük hatalardan bir tanesi çocuğun özenerek bir hayvan sahiplenme düşüncesi. Bir hevesle bakılmayacak hayvanların sahiplenilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili şu anda Celal Bayar Üniversitesi kampusunun arkasında büyük alana Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi olarak bir hayvan yaşam alanı kurmak istiyoruz. O alanı kurduğumuz takdirde Manisa'daki sokak hayvanlarını denetlenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ben gençlerden, yarının büyükleri çocuklarımızdan bu konuya çok dikkat etmelerini istiyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise, "Çok hayırlı bir proje. Bunun için buradayız. Biz öyle bir gelenekten geliyoruz ki bizim peygamberimiz kuşu ölen bir çocuğa baş sağlığına gidiyor. Biz çevreyi ve bütün yaratılanları yaratandan ötürü sevme geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla buna hizmet eden bütün çalışmaları hayırlı biliyoruz. Büyükşehir Belediyemizi ve buna destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru eşliğinde can dostumuz Spil gösteri yaptı. Programda son olarak daha önce askeriyede bomba arama köpeği olarak görev yapan Labrador cinsi Afi isimli can dostumuz, yeni yuvası olan Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerine teslim edildi.
Gençlere hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla düzenlene programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim müdürü Yıldıray Demirtaş, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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