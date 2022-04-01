Hizmet-İş ile Ahmetli Belediyesi arasında iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi ile Ahmetli Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Ahmetli Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri 3 yıllığına imza altına alınarak anlaşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, "Belediyemiz ve Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden, belediyemiz kadrolu çalışan personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Elimizdeki imkanlar dahilinde azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Hem personelimize hem ilçemize hayırlı olsun" dedi.

İmza sonrası konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, "İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Hem taban ücretler, hem de yan sosyal haklara iyileştirme yapılmıştır. Tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Alhan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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