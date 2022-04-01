Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-01 14:27:01



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