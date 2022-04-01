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Manisa itfaiyesinden yoğun fırtına mesaisi Manisa'da etkili olan fırtına nedeniyle uçan veya tehlike oluşturan çatılara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

İHA

Manisa itfaiyesinden yoğun fırtına mesaisi Manisa'da etkili olan fırtına nedeniyle uçan veya tehlike oluşturan çatılara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

Manisa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle uçan veya tehlike oluşturan çatılara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Bir yandan kuvvetli fırtına ile mücadele eden ekipler tehlike oluşturan çatıları sabitleyerek daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu.
Manisa'da sabah saat 10.30 sıralarında etkili olmaya başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde farklı mahallelerdeki toplam 10 çatı uçmasına müdahale etti. Tabelaları kopan ve tehlike oluşturan işyerlerine müdahale eden ekipler bir yandan da temizlik amaçlı yakılan ateşlerin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçrayarak oluşan yangınlara da müdahale etti.
Özellikle rüzgarlı havalarda temizlik amaçlı ateş yakılmamasını isteyen itfaiye ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Kuşlubahçe ilçesinde Nafiz Gümüşsu'yuna ait bir dam ve samanlık yangınına da müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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