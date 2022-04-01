Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü (2)

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10 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Manisa'da, bu sabah saatlerinden meydana gelen kum fırtınası etkisini sürdürüyor. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu. Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-01 15:18:33



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