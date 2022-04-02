Çapa motoruna ayağını kaptıran çiftçi ağır yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasında çalışırken çapa motoruna ayağını kaptıran bir çiftçi ağır yaralandı.
Olay, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Büyükkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (68), tarlasındayken traktörün kasasında çapa motorunu çalışır vaziyette indirmeye çalışırken ayağını motora kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ç., ilk olarak Selendi Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine sevk edildi.
Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.