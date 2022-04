TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bomba arama köpeği olarak görev alan 'Labrador' cinsi 'Afi' isimli köpek, emekliliğini, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçirecek. 'Can Dostum' projesi kapsamında törenle okula verilen Afi, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılamasında aktif rol oynayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıl emekliye ayırdığı 7 yaşındaki bomba arama köpeği Afi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'ndan getirilen Afi, okul bahçesinde kendisine özel olarak hazırlanan kafesine konuldu. Afi, emekliliğini yaşayacağı okulda, aynı zamanda öğrencilere hayvan sevgisinin aşılamasında aktif rol oynayacak.

OKULDA TÖREN YAPILDI

Afi, okula törenle teslim edildi. Tören öncesi gösteri ve terapi köpeği Spil'in gösterisi ilgi topladı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'HAYVAN SAHİPLENMENİN SORUMLULUĞUNU ANLATMAK İSTİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, yaptığı konuşmada, "Can Dostum' projesinin ilkini, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu çocuklarımızın öğrenmesini istiyoruz. Günümüzdeki sokak hayvanlarının popülasyon artışlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz hayvan sahiplenen kişilerin hayvanları sokaklara bırakması. Bunların önüne geçmek üzere öğrencilerimize hayvan sahiplenmenin ve sorumluluğunun ne olduğunu anlatmak adına bu projemizi başlatmak istedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-02 11:03:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.