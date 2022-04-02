Akhisarspor'a 3 puan şart

CHP'li Salıcı: Tek bir oyumuzu bile vermeyiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor galibiyetinin ardından hafta içinde son sıradaki umutları tükenen Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 5 maç kala kendini tekrar ateşe atan Akhisarspor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'u mutlak 3 puan parolasıyla ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Grupta bitime 5 maçı kalıp rakiplerinden maç fazlası olan Akhisar, 29 puanla yeniden düşme hattına geriledi. Karacabey ise 41 puanda.

Son 5 maçın 3'ünü evinde oynayacak yeşil-siyahlı ekip, taraftarının desteğiyle lige tutunmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-04-02 11:20:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.