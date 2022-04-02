Somaspor'un rakibi Bodrumspor

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 yenilen Somaspor, yarın evinde Play-Off potasında yer alan Bodrumspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı Onur, Bodrumspor'da ise sarı kart cezalısı Cenk sahadaki yerlerini alamayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off için mutlak kazanmaları gerektiğini söyledi.

Bodrumspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına güvendiğini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-04-02 12:54:32



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