İYİ Parti'li Türkkan´dan kazandığı tazminatı şehit ailelerine bağışladı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 4 yıl önce, o dönem MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı olan İbrahim Göktuğ'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı. Göktuğ, kazandığı tazminatı Manisa'da şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren 3 derneğe bağışladı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 19 Ağustos 2018'de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, o dönem İl Başkan Yardımcısı olan MHP Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Göktuğ'a hakaret etti. Göktuğ, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Türkkan hakkında, Manisa 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın, 29 Mart'ta görülen karar duruşmasında mahkeme Türkkan´ın, 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Göktuğ, kazandığı tazminatı Manisa'da şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren 3 derneğe bağışladı.

İbrahim Göktuğ, avukatı Hüseyin Alp İlker ve dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Erkan Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu il başkanlığını yaptığım süreçte yöneticimiz hatta aile üyemizden birine Lütfü Türkkan beyefendinin kendisine hakaret söylemleri olmuştu. Biz de bunun üzerine hukuki süreci başlatmıştık. Hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme kendisini para cezası ödemeye karar verdi. Biz bu parayı arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi derneklerine bağışlama kararı aldık" dedi.

İbrahim Göktuğ ise, "Adını anmaktan utandığımız Lütfü Türkkan, şahsıma hakaret ve küfretmişti. Kendisi bu sürecin sonunda tazminata mahkum edildi. Biz bu parayı anne, baba ve kardeşlerimiz olan şehit ailelerine vereceğiz. Buradaki amacımız bir gösteriş değil" diye konuştu.

Açıklamaya destek veren Şehit, Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Genel Başkanı İbrahim Sagun ile Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya da tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlaması nedeniyle Göktuğ'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-02 14:06:37



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