Salihli’de müftülük, öğrencileri ödüllendirdi

Manisa’nın Salihli İlçe Müftülüğü, 2022 Mevlidİ Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etmek amacıyla Milli Egemenlik Ortaokulu ve Yiğitbaş İmamHatip Ortaokulunda “Ödül Takdim Programı” düzenlendi. Okul Müdürü Fevzi Demirtaş’ın ev sahipliği yaptığı programa İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Şube Müdürü Yaşar Güç ve Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş katıldı.

Programda öğrencilere ve velilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, “Öncelikle ‘Mevlidi Nebi Bilgi Yarışması’nda ilçemizde dereceye giren öğrencilerin şahsında Başkanlığımızca düzenlenen yarışmaya katılan bütün öğrencileri canı gönülden kutluyorum. Sizleri de aldığınız dereceden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Hz. Peygamber'in örnek şahsiyeti ile ahlâkî değerlerini gençlere tanıtmak, dini, ahlaki ve manevi değerleri canlı tutmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen bilgi yarışmasında derece yapmanın gururunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz hakkında edindiğimiz bilgiler, yaşantısı ve ahlakından hayatımıza uyguladığımız hüküm ve kurallar bizleri dünya ve ahiret saadetine kavuşturacaktır.” dedi. Ödül töreninden sonra İmamHatip Lisesi Öğrencileriyle de bir buluşma gerçekleştirilip, gençlerle sohbet edildi.

Yarışmada Milli Egemenlik Ortaokulu Öğrencisi Bahadır Gülenç 1.'inci, Yiğitbaş İmamHatip Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Mirza Erden 2.'nci ve Milli Egemenlik Ortaokulu Öğrencisi Gülsima Aksu 3.'üncü oldu.

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