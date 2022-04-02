Besi çiftliğinden hırsızlık yapan kişi jandarma tarafından yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir besi çiftliğinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Keser, Hacıköseli Mahallesi'nde kendisine ait inşaat halindeki besi çiftliğine geldi. Burada bir kişinin demirleri çaldığını gören çiftlik sahibi Bülent Keser, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Şüpheli Mehmet Ç., jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Mehmet Ç., gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Bülent Keser, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheli Mehmet Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.