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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli manavlarda İdris Özer dönemi başladı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı seçimde Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçilen İdris Özer, mazbatasını alıp görevine başladı.

Salihli manavlarda İdris Özer dönemi başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı seçimde Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçilen İdris Özer, mazbatasını alıp görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulda Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçilen İdris Özer, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer’den alıp görevine başladı.
“Yönetim kurulu ile birlikte İlçe Seçim kuruluna giderek mazbatamızı aldık” diyen Özer “Görevimize hayırlısıyla resmen başladık. Bizi bu göreve layık gören manav ve pazarcı esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Manav ve pazarcı esnaflarımız bizim için değerlidir. Biz onlara sahip çıkmak için her zaman buradayız. Odamızın imkanları çerçevesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız” dedi.
Özer, kongre sonrasındaki samimiyetlerinden dolayı başkan adaylarına teşekkür etti.
Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın yeni başkanı İdris Özer, Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Osman Göl ve Cengiz Altay ile yarışmıştı. Kongrede kullanılan 544 oyun 222’sini alan İdris Özer odanın yeni başkanı seçilirken, Osman Göl 183, Cengiz Altay ise 135 oy almıştı.

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