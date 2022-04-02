Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü Yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerine zor anlar yaşattı Manisa'da iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgâr yangınların da hızla büyümesine neden oluyor

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İzmirİstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hemen yakınındaki benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü. Yükselen duman karayolunun üzerini de kaplarken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmirİstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Boyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar ise İzmirİstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgârın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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