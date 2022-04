Manisalı kadın muhtar at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi'nin kadın muhtarı, Ramazan ayının ilk gününde at arabasıyla sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine bin adet pide dağıttı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bazen, Ramazan ayının ilk gününde mahalle fırınından aldığı pideleri at arabasına yükleyip, mahallesinin sokakları gezmeye başladı. At arabasından hoparlörlerle müzik dinletisi eşliğinde kapı kapı dolaşan Muhtar Bazen, pideleri mahalle sakinlerine dağıttı.

Mahalle sakinlerine destek olmak amacıyla böyle bir uygulama yaptığını belirten Muhtar Bazen, "Ekmek ve pide fiyatlarının yükselmesinden dolayı mahalle sakinlerimize destek olmak istedik. Allah kabul ederse pidelerimizi vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.

