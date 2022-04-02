Manisa’nın dev adamları derbiyi farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Manisa derbisinde Akhisar Belediye Basketbol Takımını 9663’lük skorla farklı mağlup etmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı derbi maçında Akhisar Belediye Basketbol Takımını evinde ağırladı. Karşılaşmayı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de tribünde takip etti.



İlk yarı 3931 ile geçildi

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Manisa BBSK oldu. İlk dakikalarda Berkay Sinirlioğlu ile bulduğu isabetler sonrasında skor üstünlüğünü eline geçiren yeşilbeyazlı ekip, birinci periyodu 1916 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün olan taraf olan Manisa BBSK, Tuna Han Dikmen’in hücumdaki etkili oyunu sonrasında soyunma odasına 3931 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Manisa’nın yeşilbeyazlı dev adamları Tolga Kaan Birer, Akın Kandemir ve Diante Watkins’in etkili oyunu ile 3312’lik skorla periyodu önde geçti. Final periyoduna 7243’lük skorla gidildi. Son periyotta da oyunu kontrolünde tutan yeşilbeyazlı ekip, derbiden 9663’lük skorla farklı galip ayrıldı.



Sayı dağılımı şöyle gerçekleşti

Tuna Han Dikmen 14 sayı, 11 ribauntluk performansı ile doubledouble yaptı. Tolga Kaan Birer 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, yeni transferlerden Jack Pagenkopf da ilk maçında 13 sayısı ile çift haneli skor üretti. Diante Watkins 12, Berkay Sinirlioğlu 10 sayılık performansları ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Akın Kandemir 8, Takım Kaptanı Recep Doğrusöz ile Fatih Cantitiz 7, Sercan Topcu 5, Kaan Oray 4 ve Mustafa Baki Görür de 2 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

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