Manisaspor, Ege Cupa farklı başladı

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Manisaspor U13 Takımı Ege Cup’a iddialı bir giriş yaparak rakibi Manisa Yıldızspor'u 51 yendi.

Ege Cup B Grubu’nun ilk maçında Manisa Yıldızspor ile karşı karşıya gelen siyahbeyazlılar, ilk yarısı 00 sona eren müsabakanın ikinci yarısında coştu. Manisa Yıldızspor Hüseyin’in kaydettiği golle maçta 10 öne geçerken, Manisaspor bu gole 10 dakika sonra Muhammet ile cevap verdi. Durumu eşitleyen siyahbeyazlılar, Ömer (2), Berke ve Erhan’ın golleriyle maçın skorunu ilan etti. (51)

Maçın bitiş düdüğü ile iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, Manisaspor 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşadı. Manisaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Aydın Yıldızspor ile karşılaşırken, Manisa Yıldızspor ise haftayı BAY olarak geçirecek.

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