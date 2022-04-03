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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den İshakçelebi’ye büyük yatırım

İHA

MASKİ’den İshakçelebi’ye büyük yatırım

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ‘154 Mahalle Projesi’ çerçevesinde alt ve üstyapı dönüşümü devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Metin Kumal ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Gökhan Çevik, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ‘154 Mahalle Projesi’ çerçevesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ne bir ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Metin Kumal ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, mahallede sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Ziyarette, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik ile yetkili personel de hazır bulundu.
Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, mahallede yapılan çalışmaların sağlıklı bir altyapı için büyük önem arz ettiğini belirtirken, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, montajı devam eden yeni nesil mekanik sayaçlar hakkında bilgi verdi. Akbaş, “Yeni nesil mekanik sayaçlarımızın ve muhafaza kutularının da montajları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan hiç bir şekilde ücret alınmıyor” dedi.
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün söz verdiği gibi, İshakçelebi Mahallemizde büyük bir yatırım hayata geçiriliyor. 20 kilometre kanalizasyon, 18 kilometre içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, bir adet arıtma tesisi ve 150 bin metrekare kilit parke döşeme işinin maliyeti 18,5 milyon TL. Başkanımız Cengiz Ergün’ün de söylediği gibi sağlıklı üstyapı sağlıklı altyapıyla oluyor. Amacımız vatandaşımıza temiz ve verimli suyu hızlı bir şekilde ulaştırmaktır. Biraz top toprak oluyor ama sonunda sokaklarımız modern bir görünümde olacak. Aynı zamanda mahallede montajları yapılan yeni nesil mekanik sayaçlar ve muhafaza kutularından herhangi bir ücret alınmayacak. Ayrıca, mahallemizin kanalizasyon hattı Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisine bağlandı. Kullanılan sular güzel bir şekilde arıtılıyor. İshakçelebi’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal da yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemde yaşayan insanlar, hanelerimize ulaşan suyun verimliliği ve temizliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Herkes soruyor; Suyumuza ne oldu? Artık içme suyumuz çok daha güzel diyorlar. Efsane Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha sağlıklı bir yaşam için yapılan hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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