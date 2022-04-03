Akhisarspor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Muhammed Yıldız (xx), Burak Sami Şad (xx)

AKHİSARSPOR: Enes Kimia (xx) Cengiz (xx), Furkan (xx), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 46 Yusuf x), Bertuğ (x) (Dk. 78 Orçun), Cihat (xx), İbrahim (xx), Gökmen (xx) (Dk. 46 Recep), Enes Tayfun (x) (Dk. 64 Serkan Özbakan x), Kemal (xx), Mert Efe (x) (Dk. 46 Oğuzcan)

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xx) Abdullah (xxx) (Dk. 68 Ata xx), Bekir Can (xx), Enes (xx), Uğur Mustafa (xx), Hakan (xx), Mevlüt (xx), Kaan (xx) (Dk. 68 Ahmet x), Sadık Arda (xx), Harun (xx) (Dk. 81 Ömer), Devrim (xxxx) (Dk. 68 Sergen x)

GOLLER: Dk. 5 Abdullah, Dk. 24, Dk. 44 Devrim, Dk.64 Harun, Dk. 78 Uğur Mustafa, Dk. 85 (Pen.) Ata (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim (Akhisarspor), Kaan, Arda (Karacabey Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Serkan Özbakan (Akhisarspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Teco Karacabey Belediyespor'a farklı mağlup oldu: 0-6.

Konuk takım 5'inci dakikada Abdullah ile perdeyi açtı, 24'üncü dakikada Devrim skoru 2-0'a getirdi. Devrim 44'te bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının sonucunu belirledi: 0-3. Karacabey Belediyespor 64'üncü dakikada Harun'la 4-0'ı buldu. 78'inci dakikada Uğur Mustafa durumu 5-0 yaptı. Maçta son sözü 85'te penaltıdan Ata söyledi. Akhisarspor bu yenilginin ardından 29 puanda kaldı ve düşme potasından çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

2022-04-03 16:04:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.