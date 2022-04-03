Turgutlu'da Otizm Farkındalık Günü'ne özel etkinlik

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde iki özel etkinliğe imza atarak, otizmli çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi işbirliğiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü özel etkinliklerle kutlandı. İki günde iki farklı etkinlik düzenlenerek otizmli çocukların ve ailelerinin mutlu olmaları sağlandı. Etkinliklerin ilk gününde Orta Park Saat Kulesi önünde otizmli çocuklar ve ailelerine otizmin simgesi haline gelen mavi balon dağıtıldı, ardından palyaço eşliğinde eğlence düzenlendi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerinin ikinci gününde ise ailelerin talebi üzerine “Ya Ben Ölürsem” filminin gösterimi yapıldı. Sinemada yapılan film gösterimine otizmli çocukların aileleri katıldı.

Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde iki özel etkinlik gerçekleştirdik. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yüzünü güldürmek ve mutlu olmalarını sağlamak bizim için çok önemli ve değerliydi. Söz konusu bu etkinlikleri gerçekleştirmemize önemli destekler sunan ve ailelerimizin film gösterimi talebini hiç düşünmeden yerine getiren Başkanımız Çetin Akın’a ve ekibine Turgutlu Kent Konseyi adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise “Otizm konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturabilmek adına Kent Konseyimizle birlikte iki gün boyunca etkinlerimizi düzenledik. Otizm bir hastalık, engel ve eksiklik değil, farklılıktır ve bizler tüm farklılıklarımızla bir bütünü oluşturuyoruz. Otizmli çocuklarımıza, yetişkinlerimize ve ailelerimize sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyor, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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