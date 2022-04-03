Somaspor - Bodrumspor: 1-3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Cankut Gönenç (xx), Levent Yeşilyurt (xx)

SOMASPOR: Muharrem (xx) Eray Korkmaz (x) (Dk. 83 Osman), Oğuzhan (xx), Özcan (xx), Emirhan (x) (Dk. 85 Ömüray), Yılmaz (xx), Mustafa (xx), Celal Emir (x) (Dk. 66 Eray Pazar), Abdulkadir (x) (Dk. 46 Atamer x), Ali (xx) (Dk. 46 Mücahit x) , Yasin (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xx) Üzeyir (xx), Onur (xx), Süleyman Özdamar (xx), Ali Eren (x) (Dk. 46 Seçkin x), Erkan (xxx) (Dk. 77 Halil İbrahim), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 68 Burhan x), Samet (xx), Erdem (xxx) (Dk. 85 Oğuzhan), Bahadır (xx), Celal (xx) (Dk. 68 Adem x)

GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 59 Erdem, Dk. 45 Onur (Bodrumspor), Dk. 66 Özcan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Özcan, Oğuzhan (Somaspor), Seçkin (Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Somaspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Bodrumspor 41'inci dakikada Erdem ile 1-0'ı buldu. Onur 45'inci dakikada Bodrumspor'un ikinci golünü kaydetti ve ilk devre 2-0 tamamlandı. Bodrumspor 59'da Erdem'le farkı üçe çıkardı. Somaspor 66'da Özcan'la farkı eritse de kazanan Bodrumspor oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ

2022-04-03 16:21:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.