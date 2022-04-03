Somaspor - Bodrumspor: 1-3

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Cankut Gönenç (xx), Levent Yeşilyurt (xx)
SOMASPOR: Muharrem (xx) Eray Korkmaz (x) (Dk. 83 Osman), Oğuzhan (xx), Özcan (xx), Emirhan (x) (Dk. 85 Ömüray), Yılmaz (xx), Mustafa (xx), Celal Emir (x) (Dk. 66 Eray Pazar), Abdulkadir (x) (Dk. 46 Atamer x), Ali (xx) (Dk. 46 Mücahit x) , Yasin (xx)
BODRUMSPOR: Ali Türkan (xx) Üzeyir (xx), Onur (xx), Süleyman Özdamar (xx), Ali Eren (x) (Dk. 46 Seçkin x), Erkan (xxx) (Dk. 77 Halil İbrahim), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 68 Burhan x), Samet (xx), Erdem (xxx) (Dk. 85 Oğuzhan), Bahadır (xx), Celal (xx) (Dk. 68 Adem x)
GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 59 Erdem, Dk. 45 Onur (Bodrumspor), Dk. 66 Özcan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Özcan, Oğuzhan (Somaspor), Seçkin (Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Somaspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Bodrumspor 41'inci dakikada Erdem ile 1-0'ı buldu. Onur 45'inci dakikada Bodrumspor'un ikinci golünü kaydetti ve ilk devre 2-0 tamamlandı. Bodrumspor 59'da Erdem'le farkı üçe çıkardı. Somaspor 66'da Özcan'la farkı eritse de kazanan Bodrumspor oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2022-04-03 16:21:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.