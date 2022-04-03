TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Bodrumspor: 3

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Bodrumspor’a 31 mağlup oldu.



Stat: Soma Atatürk

Hakemler: M.Ali Meteoğlu xx, Levent Yeşilyurt xx, Cankut Gönenç xx

Somaspor: Tunay xx, Eray Korkmaz x (Osman dk.82 ?), Emirhan x (Serkan dk.85 ?), Mustafa x, Yasin x, Oğuzhan xx, Ali x (Mücahit dk.46 x), Özcan Aydın xx, Celal x (Eray Pazar dk.66 x), Yılmaz xx, Abdulkadir x (Atamer dk.46 xx)

Bodrumspor:Ali xx, Üzeyir xxx, Onur xx, Erkan xx (Halil İbrahim dk. 77 xx), Eren xx (Seçkin dk.46 x), Süleyman Özdamar xx, Samet xx, Süleyman Güneş xxx (Burhan dk.69 xx), Celal xx (Adem dk.69 x), Bahadır xxx, Erdem xxx (Oğuzhan dk.85 ?)

Goller: Erdem (dk. 41 ve dk. 59), Onur (dk. 45) (Bodrumspor), Özcan Aydın (dk. 66) (Somaspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, Özcan Aydın (Somaspor), Seçkin Getbay (Bodrumspor)

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