Manisa’nın atıksu arıtma tesislerine bakanlıktan tam not

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıksu arıtma tesislerine habersiz bir şekilde yapılan denetimlerden tam not aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 19 atıksu arıtma tesisi ile Gediz ve Bakırçay Havzalarını evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden koruyor. Büyük bir başarı ile işletilen tesislere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında da denetimler yapıldı. Manisa Merkez, Turgutlu, Salihli, Kırkağaç, Akhisar ve Kula Atıksu Arıtma Tesislerinde habersiz bir şekilde yapılan denetimlerden MASKİ tam not aldı. Yapılan denetimler sırasında tesislerden numune alımı gerçekleştiren yetkililer, çıkış suyunun analizini gerçekleştirdi. Ayrıca, denetimler sırasında Sürekli Atıksu İzlemi Sistemi de (SAİS) kontrol edildi. MASKİ, yapılan denetimlerin tamamından başarıyla geçti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gediz ve Bakırçay havzalarının özlenen günlerine kavuşması için yoğun tempoda çalıştıklarını vurgulayarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde geleceğimizin mirası olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar idaremiz bünyesinde 6 adet atıksu arıtma tesisi inşa ettik. İlçe ve belde belediyelerinden devraldıktan sonra çalıştırdığımız tesisleri de hesaba katınca şu an il genelinde 19 tesis ile Manisa’mıza hizmet ediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurumumuza haber vermeden ani bir denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerden de alnımızın akıyla çıktık. Kurum olarak tam not aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.