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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma Belediyesi eskiyen köprüyü 16 saatte yeniledi

İHA

Soma Belediyesi eskiyen köprüyü 16 saatte yeniledi

Manisa'nın Soma ilçesinde Akçaavlu Çay’ında bulunan köylü ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı Akçaavlu köprüsü 16 saat gibi kısa bir sürede tamamlanarak yeniden hizmete sunuldu.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Mahalle Ekiplerince, eski ve yıpranmış köprüler yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Mahalle Ekipleri kırsal mahallelerde köylü ve çiftçilerin ulaşımlarını kolaylaştırmak için köprülerde yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmalar çerçevesinde kullanımdan dolayı yıpranmış, deforme olmuş köprüler kısa sürede yenilenerek yeniden vatandaşın kullanımına açılıyor. Birçok noktada köprü yenileme çalışmalarını sürdüren Kırsal Mahalle Ekipleri; Pirahmet, Çerkez Hamidiye, Uruzlar, Avdan, Akçaavlu, Boncuklu ve Devlethan mahallelerinde çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Eskiyen köprü 16 saatte yenilendi
Soma Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ekşi ve Sabır Tuna koordinesinde, Akçaavlu Çay’ında bulunan köylü ve çiftçilerin çok sık kullandığı Akçaavlu Mahallesi sınırlarında bulunan köprü tam 16 saat gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. 12 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olan köprü yenilenerek her türlü iş makineleri ve araçların güvenle geçebileceği konuma getirildi. Yapılan çalışma sonucu köprüyü Akçaavlu, Çerkez Hamidiye ve Avdan mahallelerinde bulunan çiftçiler arazilerine gidiş ve gelişlerinde rahatlıkla kullanabilecekler. Ayrıca yine köylü ve çiftçiler tarafından yoğun bir kullanıma sahip olan Bakırçay’da bulunan Çerkez Hamidiye Mahallesinde bulunan köprü de yenilenerek kullanıma açıldı.

"Çalışmalar hızla devam edecek"
Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Mahalle ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi çalışmaların son sürat devam edeceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Ekşi, “Ekiplerimizin şimdiki programı ise, Devlethan ve Boncuklu mahallelerimizde bağlantı yolunda bulunan köprünün yenilenmesi ve Uruzlar Mahallemizde bulunan eski demir köprünün onarılması. Bu çalışmaları da kısa bir zaman diliminde tamamlayıp halkımızın kullanımına sunacağız. Tüm çalışmaların Soma'mız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yoğun ve hızlı ilerleyen çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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