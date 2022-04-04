Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi Sürünerek geldiği hastaneden yürüyerek çıktı Manisa'da çocukken ağaçtan düşen ve yürüyemez hale gelen adam yeniden sağlığına kavuştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuk yaşlarda 2 kez ağaçtan düşen ve belinde kamburluk oluşan Yusuf Göl (59), yıllardır çektiği acılardan başarılı bir operasyonla kurtuldu. Adeta sürünerek geldiği hastaneden yürüyerek taburcu olan Göl, "Sürünerek ihtiyaçlarımı karşılıyordum artık yürüyebiliyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi’nde oturan ve çiftçilik yapan, 4 çocuk babası Yusuf Göl'ün (59) belinde, çocukluk yıllarında iki kez ağaçtan düşmesi sonucunda kamburluk oluştu. Gittiği doktorlar, tedavisinin ancak ameliyatla düzelebileceğini söylemesine rağmen ameliyat korkusuyla tedavi olmaktan kaçan Yusuf Göl'ün yaşı ilerledikçe, belinin kamburluğu arttı. Göl, yürüyemez ve ihtiyaçlarını ancak sürünerek karşılayabilir hale geldi. Ameliyattan başka seçeneği kalmayan Yusuf Göl, Devlet Hastanesine muayeneye gitti. Devlet Hastanesinden üniversite hastanesine sevk edilen Yusuf Göl, büyükşehire gitmek yerine ilçedeki özel bir hastanede görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahı Vatan Tayfur’a muayene oldu.

Dr. Vatan Tayfur'un, bu operasyonu gerçekleştirebileceğini söylemesi üzerine ameliyat olan Göl, belindeki kamburluktan dolayı sürünerek geldiği hastaneden sağlığına kavuşup, yürüyerek taburcu oldu. Çocukluğundan beri çektiği acıların sona ermesinin mutluluğunu yaşayan Göl, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.



"Sinir sıkışması vardı, kımıldayamıyordum"

Çocukluk yıllarında, belli aralıklarla iki kez ağaçtan düştüğünü ve belindeki kemiklerin yamulması sonucu kambur olduğunu belirten Yusuf Göl, "Devlet hastanesine gittim, buradan beni üniversiteye yolladılar. Belimin kambur olmasından dolayı ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. İhtiyaçlarımı karşılayabilmek için yerde sürünüyordum. Sinir sıkışması vardı, kımıldayamıyordum, iki tarafa da baskı yapıyordu. Sinir, damarlarımı sıkıştırmış. Kımıldayamıyordum. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum." dedi.



"Rahatlıkla yürüyebilecek"

Operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahi Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız vücudunda şekil bozukluğu, yürüme bozukluğu, bacaklarda uyuşma ve ağrı, kamburluk şikâyetleriyle bize geldi. Yapılan muayene ve tetkik sonuçlarında belde kayma, sinir kanallarında daralma, üç tane fıtık teşhisi koyduk. Hastamızı hastanemizde başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Ameliyat sonrası beldeki kamburluk tamamen geçti. Hastamız daha düzgün yürüyebilir hale geldi. Ayaklarındaki uyuşmalar geçti. Hastamız sağlığına kavuştu ve rahatlıkla yürüyebilecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.