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Manisalı traverten taşı üreticisi dünyaya yön veriyor Aylık 250 konteynerlik üretimle 30 ülkeye ihracat yapılıyor

İHA

Manisalı traverten taşı üreticisi dünyaya yön veriyor Aylık 250 konteynerlik üretimle 30 ülkeye ihracat yapılıyor

Manisa’nın Kula ilçesinden 30 farklı ülkeye traverten taşı ihracatı yapan iş adamı Ahmet Öksüz, dünyada travertenin kullanım alanının her geçen gün arttığını belirterek, aylık ortalama 250 konteynerlik üretimle sektörün öncü temsilcileri arasında yer aldıklarını söyledi.
Gerek ısı ve enerji iletimi gerekse de dekoratif amacıyla dünyada kullanımı her geçen gün artan traverten taşıyla ilgili Manisa’nın Kula ilçesinde üretim yapan Çemar Mermer’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, önemli bilgiler verdi. Kula ilçesindeki tesislerinde aylık 250 konteynerlik üretimle 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Öksüz, yaklaşık 10 yıldır sektörün içinde öncü kuruluş olduklarını söyledi. Öksüz, “Traverten taş, sektöründeki en popüler taşlardan biridir. Diğer doğal taşlardaki ürünlere nazaran yapısal olarak daha sıcak, elektrik alıcı bir yapısı var. Göze daha hoş duruyor. Dünya çapında da ciddi anlamda metrekarede kullanımı var. İç mekan ve dış mekanda çok kullanışlı bir taş” dedi.
Türkiye’de 1.2 santimetre kalınlıkta en fazla metrekare üreten firma olduklarını söyleyen Öksüz, “Aylık 250 konteynere yakın üretimimiz var. Türkiye’de metrekare olarak traverten bazında en ciddi üretimi biz gerçekleştiriyoruz. Büyük bir üretimimiz var. Bu da tabi ki güçlü bir kadroyla oluyor. Bunu arttırmayı planlıyoruz. Metrekareyle beraber ürünün değerini de arttırmak istiyoruz. Bu sadece bizim firmamız adına değil sektörde diğer arkadaşlara desteğimizin de olacağı bir organizasyon. Her yıl büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Şu anda internet üzerinden pazarlama yapmaya başladık. Web sitemizden ve diğer internet satış pazarlama sitelerinden satışlarımıza başladık. Ülke çapında genişleterek arkasından da yurtdışı planlıyoruz” dedi.
İzmir Mermer Fuarına katıldıklarını ve sektördeki pek çok firmayla iletişime geçtiklerini söyleyen Öksüz, “İzmir’de katıldığımız fuar çok güzel beklentilerimizin üzerinde geçti. Yıllardan beri İzmir Mermer Fuarına katılıyoruz. Diğer ülkelerde de fuarlara katılıyoruz ancak İzmir’deki fuar dünyada birinci kategoride bir fuar diyebilirim. Fuardan beklentilerimiz sadece müşteri odaklı değil. Mevcut ürünlerimizin kalitelerini sergiliyoruz. Fuar içinde diğer firmalarla da görüşme imkanımız oluyor. Fuarlar ihracat yapmamızda çok önemli. İhracat yaparak hem ülkemizin kalkınmasına hem de istihdama destek sağlıyoruz” diye konuştu.
Üretimde güçlü bir personelle çalışmanın önemine değinen Öksüz, “Biz personellerimizi çalışandan olarak değil bir kardeş olarak görüyoruz ve bir aile gibi hareket ediyoruz. Birimizin derdi hepimizin derdi. Ben işi teslim ettiğim zaman arkasında ki başarıyı görüyorum.” ifadelerini kullandı.
Sektördeki sıkıntıları anlatan Öksüz, “Tüm dünyanın bildiği gibi enerjide ciddi bir maliyet artışı var. Biz bu artışı ürünlerimize yansıtmakta zorlanıyoruz. Bunu müşterilerimize izah etmek de çok zor bir durum haline geliyor. Aynı anda tabi ki enerjinin pahalanması herkesi etkiyor. Navlun ve gemi nakliyelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Satış pazarlamada hiçbir problem yaşamıyoruz. Üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Navlun yükleme ve enerji maliyetlerinin yüksekliği bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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