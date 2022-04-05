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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da üreticilere gübre dağıtımına başlandı

İHA

Manisa’da üreticilere gübre dağıtımına başlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 17 milyon liralık destek paketi çerçevesindeki 291 ton gübre üreticilere dağıtılmaya başladı. Köprübaşı ilçesinde 12 bin 500 kilogram, Demirci ilçesinde ise 37 bin 500 kilogram gübre düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya yönelik destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün üreticilere yönelik açıklamış olduğu destek paketi çerçevesinde 291 ton gübrenin dağıtımı başladı. İlçelere ayrılan kontenjan dolana kadar başvuran çiftçilere gübrelerin hemen teslim edilmeye devam edeceği açıklanırken, başlangıçta sadece buğday üreticileri için planlanan gübre desteği projesi, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda buğday ekili alan şartı kaldırılarak temel gıda ürünleri veya hayvancılık için yem bitkisi ve diğer tek yıllık ürünleri üreten 30 dönümden az arazi işleyen diğer küçük üreticiyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Köprübaşı ve Demirci’de gübreler üreticilere ulaştırıldı
3 milyon 122 bin 89 liralık gübre desteği çerçevesinde ilk parti gübreler Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki üreticilere ulaştırıldı. Yağışların başlamasından önce, üreticilerin gübreden en iyi zamanda yararlanması amacıyla tedarik edilen gübrelerden 12 bin 500 kilogramı Köprübaşı'nda, 37 bin 500 kilogramı ise Demirci ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı. Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yapılan törenlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve üreticiler katıldı. Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yapılan törende üreticilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiklerini belirterek, kısıtlı zaman dolayısıyla gübre konusunda hızlı davrandıklarını söyledi. Yılmaz Usta, “Hem başvurusunda hem tedarik konusunda üreticilere yetişir diye düşündük. Buğdayda ciddi bir sıkıntı bekleniyor eğer savaş devam ederse. Bu sofralarımızdaki ekmeklerimize de yansıyacak. Üreticilerden gelen talep üzerine sadece buğday yerine diğer gıda ürünlerini ve tek yıllık ürünleri de dahil edecek şekilde proje çerçevesini genişlettik. Arazisi daha geniş olan üreticiler bizlere neden yok diye soruları oldu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 291 ton gübreyi parayı peşin ödemek şartıyla satın alabildik. Bu kadar dar bir zamanda gübre zamanını da kaçırmadan daha yüksek miktarları organize etmek ve tedarik etmek çok kolay değil. Kurumun da belirli yatırım programları ve planları var. Önce bir geniş kitleye bakalım dedik. Yüksek maliyetler çıktı. Manisa önemli bir tarım şehri, gönül isterdi ki çok daha büyük miktarlarda gübre desteğini sizlere ulaştırabilelim. Bu kadar dar bir sürede bu kadarı organize edebildik. Tarım vazgeçilmezimizdir, olmazsa olmazımızdır. Geçtiğimiz hafta yine burada çilek üreticilerimize don ve kırağıdan korunmak için agril örtümüzü dağıttık. Gıda Tarım İl Müdürlüğü ile bağlarda salkım güvesi için feromon tuzakları, kiraz ve zeytinde sirke sineği için sirke tuzaklarıyla ilgili çalışmalarımız bu ay başlayacak. Geçen ay damızlık koçlar üzerine bir projemiz vardı. Sulama ile ilgili çalışmalarımız var. Bunların hepsinin de ciddi anlamda artan maliyetlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne getirdiği yükler var. Sizlerin de gübre, mazot ve ilaç fiyatlarıyla savaşın da etkisiyle hep beraberinde yaşadığınız zorlukların ve sıkıntıların farkındayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla tarıma, kırsala daha fazla destek olmak için çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Gübre projesinde bütçe imkanları ve zaman kısıtlaması dolayısıyla ancak bu kadar tedarik edebildik. Bir nebze de olsa çiftçilerimize üreticilerimize katkısı olur diye umut ediyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından başvuruları alınan üreticilere gübreleri dağıtıldı. Gübre dağıtımında aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün üreticilere yönelik kaleme aldığı seracılıktan meyve fidanı ve gübre desteğine, tarımsal tahmin ve erken uyarı sisteminden zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye, arıcılıktan kooperatiflere verilen sulama desteğine, tarımsal sulama göletlerinden hayvan içme suyu göletlerine ve taral doldurma tesislerine kadar onlarca yatırım ve hizmetin yer aldığı mektup üreticilere teslim edildi.

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