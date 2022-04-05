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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

İHA

Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, S.S.Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır ve kooperatif üyelerini makamında konuk etti. Kooperatif Başkanı Çıldır, Başkan Ergün'e arı üreticilerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti.
S.S.Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır, Kooperatif üyeleri Safiye Akış, Zeynep Balkaya ve 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi eğitmeni Hüseyin Balkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da hazır bulundu. Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Necmi Çıldır, bal üreticilerine sunulan desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Çıldır, "Eğitim faaliyetleri başlattığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim çok önemli. Ticari amaçtan ziyade Manisalı arıcıların kendi ana arılarını ve arı sütlerini üretmeleri bizim için çok önemli. Arıcılığın gelişmesinde kraliçe arı birinci derecede faktörü var. Eğer bir arıcı kendi kraliçe arısını kendisi üretebilirse daha aktif ve daha sürdürülebilir arıcılık yapabiliyor. Başlatmış olduğunuz proje umarım daha da devam eder" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de "Bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu hepimize. Tohumu attık. İnşallah meyvelerini de almaya başlarız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal anlamda sağlığı diğer katkılardan bahseden Başkan Ergün, "Fidan desteklerimizle, sera desteklerimizle üreticilerimize destek olduk. Bunlar kırsal kalkınma olarak verdiğimiz desteklerden birkaç tanesi. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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