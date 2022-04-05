Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak yaptığı fırın denetimlerini Ramazan ayında yoğunlaştırdı. Ekipler fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetlemesi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere de teşekkür edildi. Denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceğine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.