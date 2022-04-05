Alaşehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde "Ben Olsaydım" temalı çalıştay düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, "Bugün tüm Türkiye genelinde yapılan 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayını biz de Alaşehir’de gerçekleştiriyoruz. Çalıştayda ilgili kurumların eğitimcileri tarafından sunumlar yapılacak. Çalıştayın devamında da gruplar halinde çalışma yapılarak, 'Ben Olsaydım' görüşü değerlendirilecek" dedi.

Çalıştayda konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise "İnsanların en çok mustarip olduğu konu terördür. En az terör kadar önemli ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve insanlığın var olduğundan beri süre gelen diğer büyük bir sorun bağımlılıktır. Çağlar değişti, dünya değişti ama bağımlılık hep var oldu, bundan sonra da devam edecektir. Bugün gençlerimizi olumsuz etkileyen en önemli konuların başında uyuşturucu gelmektedir. Bağımlılık deyince sadece uyuşturucu değil, tütün bağımlılığı, davranışsal bağımlılık da var ama bir uyuşturucu kadar değil. Uyuşturucuyla mücadele en başta devletin görevidir. Ancak burada hem bizlerin hem de sivil toplum örgütlerinin de sorumlulukları bulunuyor. Arz, tüketim trafiğini önlememiz gerekir. Bunları toplumun tüm katmanlarıyla birlikte yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Biz de Alaşehir’de bu çalıştayı yapıyoruz. Burada 'Ben Olsaydım' sorusunu soracağız ve onun cevabını alacağız" diye konuştu.

Çalıştaya, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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