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Kesmek için aldığı kaz, can dostu oldu Sahibiyle birlikte kahvehaneye bile giden kaz mahallelinin de ilgi odağı oldu Manisalı çiftçinin kaz ile dostluğu şaşkınlıkla izleniyor Çiftçi Mustafa Zehir: “Kesmek için almıştım, kesmeye kıyamam”

İHA

Kesmek için aldığı kaz, can dostu oldu Sahibiyle birlikte kahvehaneye bile giden kaz mahallelinin de ilgi odağı oldu Manisalı çiftçinin kaz ile dostluğu şaşkınlıkla izleniyor Çiftçi Mustafa Zehir: “Kesmek için almıştım, kesmeye kıyamam”

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Zehir’in (35) yaklaşık 4 ay önce kesmek için aldığı kazla geçirdiği bir hafta içinde aralarında özel bir bağ oluştu. Çiftçi Zehir'in peşinden ayrılmayan 'Paşa' isimli kaz, hem can dostu oldu hem de ailenin bir üyesi haline geldi.
Salihli’nin Sart Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Zehir’in, arkadaşından 4 ay önce kesmek için aldığı kaz ile arasında özel bir bağ oluştu. Evde ve dışarıda Zehir’in adeta can yoldaşı olan ve Paşa ismini verdiği kaz, Zehir ailesinin bir bireyi oldu. Paşa isimli erkek kaz, Mustafa Zehir'le birlikte kahvehaneye giriyor, traktörle ve motosikletle gezintiye çıkıyor. Zehir, traktörü ve motosikleti ile hızlı gittiğinde ise Paşa, bu sefer uçarak takibe devam ediyor.

“Kesmek için almıştım, kahvehaneye bile gidiyor”
Sart Mahallesi’nde uzun bir dönemden beri hayvancılıkla uğraştığını belirten Zehir, kazı da kesmek için bir arkadaşından aldığını söyledi. Paşa adını verdiği kaz ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten Zehir “Paşa adını verdiğim kazı arkadaşımdan 4 ay önce kesmek için aldım. Getirdim ve 1 hafta dursun dedim, bakalım dedik, arkamdan ayrılmadı. Ben nereye gidersem, ister yürüyerek, ister traktörle, ister motosikletle nereye gidersem peşimden gelmeye başladı. Her zaman yanımda, sabah, akşam bensiz duramıyor. Paşa ile birlikte tarlaya gidiyorum, dereye gidip yüzüyoruz. Onunla birlikte vakit geçiriyorum. Hayvanlara bakarken bile yanımdan ayrılmıyor. Traktörle ve motorla giderken bana yetişemeyince arkamdan uçuyor” dedi.

“Paşa’yı kesmeye kıyamam”
“Paşa ile vakit geçiriyorum” diyen Zehir, “Kahvehaneye gidiyorum, benimle birlikte gidiyor. Beraber çay içiyoruz. Kesmek için almıştım ama ben bunu kesemeyeceğim. Çünkü kesmeye elim varmaz. Kıyamam ben buna. Bunu gördüm mü içim gidiyor. Mahalle de Paşa ile gezerken herkes video çekiyor. Benden ayrılmadığını görenler ise şaşırıyorlar. Paşa Sart Mahallesi’nin sevilen kazı oldu. Herkes onu merakla bakıyor. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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