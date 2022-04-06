Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 parça halinde 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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