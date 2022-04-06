Manisa'da domates dikimi başladı Lezzetiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da domates dikimi başladı Lezzetiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu.

İHA

Manisa'da domates dikimi başladı Lezzetiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu.

Türkiye’nin önemli domates üretim merkezlerinden olan Manisa’da domates fidelerinin dikimine başlandı.
Lezzetiyle sofraların değişmez ürünleri arasında en başta yer alan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu. Nisan ayının ilk günleriyle birlikte ekimi yapılan domatesin Haziran ayı gibi hasat edilmesi planlanıyor. Dikim çalışmalarına yerinde incelemek amacıyla Ahmetli ilçesini ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın verimli topraklarında havaların ısınmasının ardından çiftçilerin toprağı işleyip domates dikimine başladıklarını söyledi.
Manisa’nın salçalık domates üretiminde ülke genelinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken İl Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde yetiştirilen domatesler salçalık, sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. İlimizdeki domates üreticisi sayısı 7 bin 345 kişidir. Manisa’da 2021 yılı verilerine toplam 131 bin 665 dekar alanda domates üretimi gerçekleşmiştir. Bunun 105 bin 225 dekarında salçalık, 26 bin 440 dekarında ise sofralık domates üretimi yapılmıştır. En çok salçalıkkurutmalık domates yetiştirilen ilçelerimiz ise sırasıyla Akhisar, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ve Turgutlu olurken, sofralık domateste ise Turgutlu, Kırkağaç, Sarıgöl, Salihli ilçeleri yer almaktadır. Yeni üretim sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, mahsulü bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.
İl Müdürü Öztürk’e incelemelerinde Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Kargın Mahalle Muhtarı Sedat Aydın ve konu sorumlusu teknik personel eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
Yunusemreli minikler fidan dikti
YEREL HABERLER Yunusemreli minikler fidan dikti
Akhisar'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akhisar'da uyuşturucu operasyonu
Kesmek için aldığı kaz, can dostu oldu Sahibiyle birlikte kahvehaneye bile giden kaz mahallelinin de ilgi odağı oldu Manisalı çiftçinin kaz ile dostluğu şaşkınlıkla izleniyor Çiftçi Mustafa Zehir: “Kesmek için almıştım, kesmeye kıyamam”
YEREL HABERLER Kesmek için aldığı kaz, can dostu oldu Sahibiyle ...
Manisa’da ‘Yeşil Kuşak’ projesi genişliyor
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Yeşil Kuşak’ projesi genişliyor
Başkan Akın ve muhtardan eleştirilere cevap
YEREL HABERLER Başkan Akın ve muhtardan eleştirilere cevap
Yunusemre U18 takımı Manisa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yunusemre U18 takımı Manisa şampiyonu oldu
Yıllarca TSK’da vatan için çalıştı emeklilik keyfini çocuklarla yaşayacak Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan ve hizmet süresi dolan Asel isimli Golden Retriever cinsi köpek köy okulundaki çocukların en iyi dostu olacak
YEREL HABERLER Yıllarca TSK’da vatan için çalıştı emeklilik keyfini ...
Alaşehir’in gururu oldular
YEREL HABERLER Alaşehir’in gururu oldular
Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü
YEREL HABERLER Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü
Manisa’da jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)
YEREL HABERLER Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)
Manisa’nın akciğerlerini büyükşehir yetiştiriyor
YEREL HABERLER Manisa’nın akciğerlerini büyükşehir yetiştiriyor
Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama
YEREL HABERLER Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama
Alaşehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' yapıldı
Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor
Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
Manisa’da at arabalı hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da at arabalı hırsızlar yakalandı
Dolmuş durağındaki kadına cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
YEREL HABERLER Dolmuş durağındaki kadına cinsel tacizde bulunan ...
Manisa’da üreticilere gübre dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Manisa’da üreticilere gübre dağıtımına başlandı
Manisalı traverten taşı üreticisi dünyaya yön veriyor Aylık 250 konteynerlik üretimle 30 ülkeye ihracat yapılıyor
YEREL HABERLER Manisalı traverten taşı üreticisi dünyaya yön ...
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole ...
Manisa'da sürücü adaylarına son ders jandarmadan
YEREL HABERLER Manisa'da sürücü adaylarına son ders jandarmadan
Manisa’nın çevreci tesisinde ‘Çevre İzin Belgesi’ yenilendi
YEREL HABERLER Manisa’nın çevreci tesisinde ‘Çevre İzin Belgesi’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.