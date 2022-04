Manisa İtfaiyesi gücüne güç kattı Yangınlara köylülerde müdahale edebilsin diye su tankerleri dağıtıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine yeni araçlar katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesine 6 milyon liralık araç takviyesi yapıldı.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarına 25 adet traktör arkası tanker, itfaiye filosuna dahil edilen ve dar sokaklarda kullanılacak olan mini itfaiye aracı, ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen 26 ton su taşıma kapasitesine sahip Çok Fonksiyonlu Robotik Müdahale Aracı, İtfaiye üst ekipmanı ekleyerek dönüştürülen yeni itfaiye aracı, Ulaşım Dairesi Başkanlığının trafik levhası montajı için kullanacağı 1 adet kamyon üstü vinç ve iş makinelerine yakıt tedarik edecek 1 adet 5 bin litre kapasiteli akaryakıt tankeri ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak 6 binek aracın tanıtım törenine katıldı. Büyükşehir araç filosuna 6 milyon liralık araçların dahil edildiğini belirten Başkan Ergün, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile mahalle muhtarlarına 25 adet tankerin dağıtımı için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Emre Özünlü, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanvekili Muammer Babuş, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları, başkan danışmanları, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Spilaş A.Ş. Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sözlerine tüm Manisalıların ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak başladı.



“Can ve mal güvenliğine önem veriyoruz”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Manisalıların yararına olacak projelerin ve hizmetlerin içerisinde yer aldıklarını belirten Başkan Ergün, “Kangren haline dönüşen ve açmaza giren tüm problemleri bir bir çözerek vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hemşerilerimiz de bizlere 3 dönemdir gösterdikleri teveccühle karşılık verdi. Allah herkesten razı olsun. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan itfaiyecilik hizmetlerine de hassasiyetle yaklaştık. İtfaiyeye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır anlayışıyla hareket ettik. İtfaiyemizin tüm araç gereçlerini, makine ve ekipmanlarını A’dan Z’ye yeniledik. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde 56 itfaiye noktamızdaki 160 araç ve 633 personelle acil durumlara müdahale ediyoruz. Manisa’mız, en çok itfaiye noktası olan şehirler arasında İstanbul ve Konya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum, hemşerilerimizin can ve mal güvenliğine ne kadar önem verdiğimizin en büyük göstergesidir” dedi.



Tanker sayısı 123’e ulaştı

Özellikle kırsal bölgelerdeki köylerde meydana gelen yangınlara hızlı müdahale etmek için 98 adet traktör arkası yangın söndürme tankerinin daha önce muhtarlara teslim edildiğini hatırlatan Başkan Ergün, “Bugün de 25 adet yeni tankeri muhtarlarımıza teslim ederek, bu sayıyı 123’e çıkarıyoruz. Böylece, oluşabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Tabi ki her zaman vurguladığım gibi, Allah kullandırmayı nasip etmesin. Ancak bizler, önlemlerimizi almak zorundayız. Tankerlerin yanı sıra bugün, itfaiyemizin filosuna dahil ettiğimiz ve dar sokaklarda kullanacağımız mini itfaiye aracı, bu araç Kula gibi dar sokakları olan ilçelerimizde kullanılacak, Koca Yusuf olarak bilinen 26 ton su taşıma kapasitesine sahip Çok Fonksiyonlu Robotik Müdahale Aracı, İtfaiye üst ekipmanı ekleyerek dönüştürdüğümüz yeni itfaiye aracımız, Ulaşım Dairemizin trafik levhası montajı için kullanacağı 1 adet kamyon üstü vinç ve iş makinelerimize yakıt tedarik edecek 1 adet 5 bin litre kapasiteli akaryakıt tankeri ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmak üzere BESOT üzerinden aldığımız 6 binek aracın tanıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Bu araçlarımızı yaklaşık 6 milyon lira bedelle bünyemize dahil ettik. Helali hoş olsun” diye konuştu.



Gönüllü itfaiyecilere teşekkür etti

Törende gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine katılanlara kartlarının da teslim edileceğini ifade eden Başkan Ergün, “Bugün ayrıca, 2021 yılında başlattığımız Gönüllü İtfaiyecilik projemizde eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımıza gönüllü itfaiyecilik kartlarını takdim edeceğiz. Bu arkadaşlarımız 120 saatlik eğitimin ardından gönüllü itfaiyeci oldu. Bugün burada temsili olarak bu kartları sahiplerine teslim edeceğiz. Manisa’da yüzlerce gönüllü itfaiyecimiz var. Başta burada bulunan arkadaşlarımız olmak üzere, gönüllü itfaiyeci olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygularla törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Özverili ve fedakar çalışmalarıyla yurt çapında kendisini kanıtlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın tüm personellerinden Allah razı olsun. Bütün Manisalılar adına hepsine teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.



Başkan Ergün’e teşekkür plaketi

Konuşmanın ardından Cihan Pehlivanı Koca Yusuf Kültür Derneği Manisa Şube Başkanı Süleyman Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, filoya kattıkları ‘Koca Yusuf’ adlı itfaiye aracı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra mahalle muhtarlarına Başkan Ergün tarafından belgeleri takdim edilerek, tankerlerin teslimi gerçekleştirildi. Başkan Ergün daha sonra, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimini tamamlayan vatandaşlara ‘Gönüllü İtfaiyeci’ kartlarını da teslim etti. Takdimlerin akabinde okunan duaların ardından yeni araçların teslimi gerçekleştirildi. Törenin sonunda Başkan Ergün, yeni araçları kontrol ederek, itfaiye araçlarını da tecrübe etti. Mahalle muhtarlarıyla günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Ergün, hayırlı olması dileklerini yineledi. Başkan Ergün, araç incelemelerini ‘Koca Yusuf’ adlı itfaiye aracı içinde objektiflere poz vererek tamamladı.

Başkan Ergün, vatandaşlara çiçek dağıttı



İncelemelerin ardından programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru eşliğinde terapi köpeği ‘Spil’ gösteri yaptı. Programın sonunda, Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Süs Bitkileri Üretim Tesisi'nde yetişen çiçeklerden vatandaşlara dağıttı.

