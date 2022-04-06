Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynattığı bilgini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobildeki İ.K. (40), M.D. (43) ve M.C.'yi (31) Koldere Mahallesi'nde yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 6 adet, Y.B.'ye (70) ait kahvehanede ise 2 kumar makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.B., M.C., İ.K. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Serkan ÖZDEMİR
2022-04-06 23:17:43
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