Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor Kuzey Yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa’da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı İhraç edilmesinden dolayı iyi para eden kiraz en çok Norveç, Dubai, Almanya'ya gönderiliyor "İlk çıkan kiraz her zaman para eder" Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekolte he de fiyatlar kiraz üreticisinin yüzünü güldürecek

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa’da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı. Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekolte he de fiyatların kiraz üreticisinin yüzünü güldüreceği öğrenilirken ilk hasadın Ramazan Bayramı’yla birlikte başlaması bekleniyor.

Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde binlerce dönüm arazide ekili kiraz bahçeleri 2 haftalık gecikmeyle çiçek açtı. Hava şartlarından dolayı 2 haftalık bir gecikmenin yaşandığı kiraz bahçelerinde erkenci kirazların mayıs ayının ilk haftasında hasadına başlanacağı öğrenildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam etmesi halinde rekoltenin de fiyatın da üreticinin yüzünü güldürmesi tahmin ediliyor.

Sancaklıbozköy Mahallesinde 13 yıldır kiraz üreticiliği yapan Fatih Akbulat, “Aşağı yukarı 16 yıldan bu yana kirazla uğraşıyorum. Kiraz bahçelerimiz var. Dünyada Kuzey Yarımkürede ilk kirazı piyasaya süren biziz. Bu şartlara göre beklentimiz güzel. Bir afet olmazsa, soğuk olmazsa, don veya dolu olmazsa beklentimiz güzel. Yıla göre geç çiçek açtı. Geçen sene bu zamanlar koruk halindeydi kirazlar. Bu sene iklim şartlarında havanın soğuk gitmesi geciktirdi.” diye konuştu.

Kirazın ihraç edilmesinden dolayı iyi para ettiğini kaydeden Akbulat, “Kitaplarda Ziraat 900 bizim tabirimizle Salihli dediğimiz kirazda bu sene ihracatını 100150 TL arasında bir beklentimiz var. İlk çıkan kiraz her zaman para eder. Çok rağbet olduğu için Norveç, Dubai, Almanya bu ülkelere çok ihracat yapılıyor. O yüzden de kiraz para yapıyor. Bizim atalarımız çiçeği gördün mü 45 gün say der. Şu anda 30 gün sonra nasip olursa inşallah hava şartları uygun olduğu zaman yeriz. Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yapacağız. Allah yedirmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

