Mahallede Ramazan davulcusu olmayınca muhtar iş başına geçti

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Nakıpağa Mahallesi’nde Ramazan davulcusu olmayınca davulunu asıp tokmağı eline alan muhtar davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Nakıpağa Mahallesi’nde Ramazan geleneği olan davulcu bulunamayınca Muhtar Kerim Çakır duruma sessiz kalmadı. Davulu boynuna asıp tokmağı eline alan Çakır, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, Çakır’ın jesti dolayısıyla mutlu oldu.

Gördes ilçe merkezinde bir davulcu bulunduğunu ve davulcunun mahallelerine yetişemediğini belirten Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, “Gördes ilçe merkezinde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bazı sebeplerden dolayı ilçemizde şuan aktif olarak bir arkadaşımız görevli. İlçe merkezimizde 8 mahalle var. Dolayısıyla da davulcu arkadaşımız yetişemiyor. Ben de mahalle sakinlerime sürpriz ve davulcu arkadaşımın da yükünü hafifletmek için mahallemizden iki genç arkadaşı alarak kendi sorumlu olduğum mahallede ve komşu mahallelerde davul çalarak vatandaşlarımızı sahura kaldırdık” dedi.

Öte yandan Çakır’ın jestini karşılıksız bırakmayan mahalle sakinleri, Çakır’a sahur ikramlarında bulundu.

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