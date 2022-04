Başkan Akın: “Yalanla siyaset olmaz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye meclisinde kendisine yöneltilen eleştiri ve iddialara yanıt verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında komisyon tarafından hazırlanan denetim raporu ve faaliyet raporu hakkında Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin eleştirilerine yanıt verdi.



“Üç yıldır prestij caddelerini geri almak için yalvarıyorum”

Başkan Çetin Akın, “Meclis üyemiz Cem Yıldırancan 250 milyonluk bir bütçeden bahsetti. 2021 yılı bütçesini konuşuyoruz. 2021 yılında gerçekleşen bütçemiz 135 milyon 600 bin TL. Her gün 1 milyonluk bütçeden bahsetti, yılda 365 gün var dolayısıyla bizim bütçemiz 365 milyon olması gerekiyor. Yıl hesaplarını bilmiyorsa öğretelim. Bir diğer konuda kiralık araçlar oldu. Gururla söylüyorum ben kendi minibüsümün mazotunu, vergisini, sigortasını ve cezalarını kendi cebimden ödüyorum. Başkan yardımcılarımıza 2 araç tahsis edilmiştir, doğrudur ama şunu unuttular; onlar insanlara dokunamamıştı, biz dokunuyoruz. Turgutlu’dan her gün 17 tane hastamı ben hastanelere gönderiyorum. O araçlar benim elimin altında olmak zorunda. Meclis toplantılarında defalarca söyledim, ‘Ergenekon Kavşağı, Turgutlu Belediyesinin işi değil. Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi var burada. Görevimiz olmamasına rağmen yeter ki bu memlekete hizmet yapalım diye projenin ortağı olurum’ dedim. Bu konuyla ilgili ne kadar çaba sarf ettiğimi bilmiyor musunuz? Bir diğer Meclis Üyemiz İbrahim Kara ise prestij caddelerden bahsetti. Piyaleoğlu, Akçakmak, Manisa Yolu, Cevdet Öktem, Yedieylül Yolu, Şehitler Yolu bunlar prestij caddesi oldu. Karşılığında ne verdik arkadaşlar? Büyükşehir yaptı o caddeleri, Büyükşehire verdik. Ben şimdi geri almak için mücadele ediyordum. Almayacağım bundan sonra nedeni ise üç yıldır yalvarıyorum, üç yıldır o caddeleri geri almak için yalvarıyorum. Caddelerin direkleri kopmuş, kırılmış, taşları kalkmış gel verelim. Bugüne kadar kaymağını yediysen bundan sonra da devam edeceksin kardeşim.” dedi.



“Otoparkla ilgili 1 lira dahi almadım”

Otopark sorunu ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Çetin Akın, “2013 yılında Büyükşehir Kanunu çıktığında 2014'de de yerel seçim oldu. Otopark hizmetleri büyükşehir yetkisine verildiği için kasamızdaki paralar ile beraber büyükşehire devredildi. O devir olduktan sonra son beş yılda MHP döneminde 3267 tane ruhsat kesilmiş. Ben bunları tek tek çıkardım, nedenini de biliyorsunuz. Kapalı filmler vardı odalarda geldiğimizde söktük. 3267 tane inşaat ruhsatın otopark parasının tamamı Büyükşehire gitti. 2021 yılının ocak ayında da bize devredildi ve ‘otopark paralarını bize verin’ dedim. Büyükşehir, ‘biz size prestij caddeleri yaptık, yanlarına cep otoparkları yaptık onlara harcadık’ dediler. Büyükşehirden otoparkla ile ilgili 1 lira dahi para almadım. Otoparkı yasa gereği bana devretmeleri gerekirken onu da devretmediler. Buna rağmen kamulaştırmalar yapıyoruz, elimizden geldiğince hizmetler yapıyoruz” diye konuştu.



“Yalanla siyaset olmaz”

Başkan Akın, şeffaf olunmaması ve hayata geçirilen projelere yönelik yapılan eleştirilerle ilgili ise, “Pandemiden dolayı bütün ihaleler eihale üzerinden yapılıyor. Bu pandeminin Türkiye’ye kazandırdığı en büyük avantajlarından bir tanesi. O çantacılar vardı ya her ihalede 300500 birilerinden para alan onlar bitti. Dolayısıyla edevlet üzerinden eihale yapılan ihaleyi nasıl canlı yayınlayacağım? Sizin hangi belediyeniz ihaleleri canlı yayınladı? Soğuk Asfalt Yama Aracı diye yazdığınıza Turgutlu Belediyesinin haberleri çıkıyor. Yalanla siyaset olmaz. Bizim asfalt yama robotumuz son sistem, bahsi geçen Belediyenin aracıyla aynı değil. TURBEM'de devletten para alan hiçbir öğretmenimiz yok. Atatürk Kültür Merkezimizin fiziki şartlarını nasıl sağladığımızı herkes biliyor. Talimat verdim aynı binadan bir tane daha bulun, onu da kiralayalım. Onunla da Halk Eğitim ile işbirliği yaparız, Turgutlu'muza güzel hizmetler yaparız. Geçtiğimiz dönem 219 tane mülkümüz satıldı, buna itiraz etmeyeceksiniz. Satılarak bir kaynak yaratıldı ve satılacak bir yerimiz kalmadı. Biz, bugüne kadar hiçbir yeri satmadık, aldık. Cuma Pazarına iki defa daha para ödedim de aldım. Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezimizin projesini başlattığımız yerin de parasını ödeyip aldım. Çepnidere'de futbol sahası içerisinde yıllarca sorun olan 3600 m2 yerin parasını verip aldım. Çepnibektaş'da yine bugün aldım. Kütüphaneden emekli müdürün 1470 m2 yeşil alanını satmışlar. ‘Emekli paramı aldılar’ diyordu. Ben o yerin de parasını verip geri aldım. ‘Belediyenin namusunu temizleyeceğim’ dedim her zaman” ifadelerini kullandı.

“İller Bankasından 1 lira dahi kredi kullanmadım”

Başkan Akın, İller Bankası’ndan kredi kullanmadığını söyleyerek şunları söyledi: "Tüm Turgutlu halkına söyleyeyim ben İller Bankasından bugüne kadar 1 lira dahi kredi kullanmadım. 2018 yılında İller Bankasından Turgutlu Belediyesine tahakkuk edilen paranın toplamı 39 milyon 105 bin lira, havale edilen 36 milyon 776 bin lira. Bizden önceki dönemlerin kullandıkları kredilerden bir yılda toplam kesilen para 2 milyon 329 bin lira. Geldik 2019 yılına Millet İttifakı kazanmış, Çetin Akın kazanmış. Kredi kullanmamış, borçlanmamış, onlardan bir şey almamış. 2019'da tahakkuk eden para 47 milyon 276 bin lira, gönderilen para 36 milyon 900 lira, kesilen 10 milyon 336 bin lira. Adalet mi bu bir sene önce 2 milyon 329 bin lira, Çetin Akın kazandıktan sonra 10 milyon 336 bin lira. 2019 ait 39 milyon borç diye konuşuyoruz ya, burada olmayan hesaplara yansıtamayan o kadar borç geldi ki sizlere zaman zaman anlattım. 2020 yılında tahakkuk edilen para 50 milyon lira, gönderilen para 44 milyon 900 lira, kesilen 5 milyon 735 bin lira. 2021'de 70 milyon lira tahakkuk edilen para, gönderilen para 66 milyon lira, kesilen para 4 milyon 776 bin lira. Haksızlık karşısında susmamak lazım. Biraz elinizi vicdanınıza koymanız lâzımdı. Hiç kullanmadığım 21 milyon lira var ortada. O hesapta olmayan borçlarla bile yüzde 60 yakın borçlu bir belediye almışım. Bugün enflasyon üzerinden bakarsanız yüzde 60'lık bir borcu hesap edersek Cem Yıldırancan'ın hesabı ile 150 milyon borç yapmam lazım. Gerçeğe bakarsak eğer bu belediyenin 75 milyon lira borcu olması lazım. Şimdi cari sıfır borçla çalışıyorum. O kalan borç da devlete olan yapılandırılmış borçlar.”



"Kimsenin ekmeğiyle oynamadık"

Başkan Çetin Akın konuşmasını şöyle tamamladı: "Herkes yediğin ekmeğin hakkını versin. ‘Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ dedik, oynamadık. Burada Ak Parti kazandığında MHP'lilere neler yaptığını biliyorum. MHP'liler kazandığında Ak Partililere neler yaptığını biliyorum. Hastanelerde işçilerin tehditlerle nasıl çıkarıldığını biliyorum. Ben burada hiçbir arkadaşımın ekmeğiyle oynamadım. O ekmeğiyle oynamadığım arkadaşlar da bunun hakkını versinler bana."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.