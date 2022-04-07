Kula'da meydana gelen 2 kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan karayolunda meydana gelen 2 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Kula'da yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Doğukan K. idaresindeki 64 LK 052 plakalı kapalı kasa kamyonet, Uşak'tan Kula istikametine seyir halinde iken karşı yöne geçerek şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Doğukan K. ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kula'da meydana gelen bir diğer kazada ise sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına savruldu. Tır sürücüsü Selahattin T. kazayı yara almadan atlatırken, kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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