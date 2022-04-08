Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsın ev ve hayvan ağıllarında yaptığı aramada 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Selmanhacılar Mahallesinde 7 Nisan günü saat 18.00 sıralarında A.E. (36/E) ve M.A. (48/E) isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmek için müşteri arayaşı içinde olduğu yönünde ihbarı değerlendiren Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Unsuru, İstihbarat Şube Müdürlüğünün Müşterek Çalışma Grubu (MÇG) personeli tarafından şüpheli şahısların hayvan ağılında ve ikamet adreslerinde eş zamanlı arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet tabanca fişeği, 200 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan kulplu testi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Selendi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya ...
Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı Kula Kaymakamı Kemal Duru: "Bu eser kula'ya çok yakışacak"
YEREL HABERLER Kaymakam Duru'nun dronundan Gençlik Kampı Kula ...
Kula'da meydana gelen 2 kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kula'da meydana gelen 2 kazada 1 kişi yaralandı
Başkan Akın: “Yalanla siyaset olmaz”
YEREL HABERLER Başkan Akın: “Yalanla siyaset olmaz”
Projeye doymayan okul
YEREL HABERLER Projeye doymayan okul
Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ...
Mahallede Ramazan davulcusu olmayınca muhtar iş başına geçti
YEREL HABERLER Mahallede Ramazan davulcusu olmayınca muhtar iş ...
'Cinsel saldırı' iddiasıyla şikayetçiydi, 'iftira' suçundan sanık oldu
YEREL HABERLER 'Cinsel saldırı' iddiasıyla şikayetçiydi, 'iftira' ...
Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda futbolcu taraması
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor'dan Laleli İlkokulunda ...
Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor Kuzey Yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa’da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı İhraç edilmesinden dolayı iyi para eden kiraz en çok Norveç, Dubai, Almanya'ya gönderiliyor "İlk çıkan kiraz her zaman para eder" Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekolte he de fiyatlar kiraz üreticisinin yüzünü güldürecek
YEREL HABERLER Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor Kuzey ...
Kula'nın Çarıkballı Mahalle muhtarı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kula'nın Çarıkballı Mahalle muhtarı hayatını kaybetti
Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon
Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor
Elmas öğretmenin sahiplendiği 'Badem' okulun maskotu oldu
YEREL HABERLER Elmas öğretmenin sahiplendiği 'Badem' okulun maskotu ...
Akhisar’ın prestij caddelerinde sona gelindi
YEREL HABERLER Akhisar’ın prestij caddelerinde sona gelindi
Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan ...
Seyyar kumarhaneciler jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Seyyar kumarhaneciler jandarmadan kaçamadı
Manisa İtfaiyesi gücüne güç kattı Yangınlara köylülerde müdahale edebilsin diye su tankerleri dağıtıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine yeni araçlar katıldı
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi gücüne güç kattı Yangınlara ...
Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen Astsubay Başçavuş Manisa’da ...
Türkmen Mahallesi MASKİ ile değişimi yaşıyor
YEREL HABERLER Türkmen Mahallesi MASKİ ile değişimi yaşıyor
Başkan Çelik Erasmus öğrencilerine kırsal hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çelik Erasmus öğrencilerine kırsal ...
Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol takımlarından çifte başarı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol takımlarından ...
Manisa'da domates dikimi başladı Lezzetiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu.
YEREL HABERLER Manisa'da domates dikimi başladı Lezzetiyle ...
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.