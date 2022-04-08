Selendi'de "Yalnız Değilsiniz" projesi ile öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor

Manisa'nın Selendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi idarecileri tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz" projesi ile öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi idarecileri tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz" projesi ile öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor. Okulun uygulamaya koyduğu projeye destek veren İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım ve Eşi Manolya Yıldırım okul Müdürü Nafiz Akarsu ve öğretmenlerle birlikte öğrencileri ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek okul, veli, öğretmen ve öğrenci arasında işbirliği güçlendiriliyor.

Okul Müdürü Nafiz Akarsu ve öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Yıldırım öğrenci ve ailesi ile bir süre sohbet etti. Projenin oldukça faydalı olduğunu belirten Kaymakam Yıldırım projeyi yürüten Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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