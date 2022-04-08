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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor

İHA

Turgutlu gönül sofralarında buluşuyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale getirilen yardım kampanyası bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve erzak paketi ulaştırılacak.
Turgutlu Belediyesi, yardımlaşma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında gönül sofralarını büyütmeye devam ediyor. Üç yıldır her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda da hayata geçirilen “Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofrasında Buluşalım” yardım kampanyasıyla hayırseverler ve ihtiyaç sahibi aileler gönül sofralarında buluşacak. Söz konusu kampanyada bir ay boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla iftar yemeği ve erzak paketinin dağıtımı yapılacak. Kampanyada bir kişilik iftar yemeği 30 TL, bir aile için erzak paketi ise 215 TL olarak belirlendi.
“Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofralarında Buluşalım” yardım kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Hizmet Noktasına gelerek başvuru yapmalarının gerektiği açıklanırken, yapılan başvurular sonrası belediye ekipleri tarafından tahkikat yapılarak yardımların gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı bildirildi.
Yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Üç yıldır geleneksel hale getirdiğimiz yardım kampanyamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftar yemeklerini ve erzak paketi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile oluyoruz. Sizler de kampanyamıza destek olmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimizin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gelin hep birlikte gönül sofrasında buluşalım!” dedi.

“Başkan Akın’dan kampanyaya destek çağrısı”
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına yayınladıkları video ile destek olunma çağrısında bulundu. Söz konusu video sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yayınladıkları videoda şunları söyledi: “Karşı karşıya kaldığımız bu ekonomik krizin en somut göstergelerinden birisi de yardım kampanyamıza yapılan başvuru sayısı oldu. Ramazan ayının ilk günlerini yaşadığımız bu günlerde çok kısa süre içerisinde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımız tarafından belediyemize erzak paketi başvurusu yapıldı”

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