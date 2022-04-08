Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında geride kalan Somaspor yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alarak kötü gidişata son vereceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-04-08 10:59:46



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