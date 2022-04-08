Ateşin kahramanları salihli’de öğrencilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Merkez Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşarak müdahalede bulundukları afet durumlarıyla ilgili yaşadıklarını ve mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, “Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor” projesi ile Salihli Merkez Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, müdahalede bulundukları afetlere ilgili görselleri öğrencilerle paylaştı. Her türlü afet durumunda hızla olay yerine giderek cansiperane mücadele ettiklerini belirten İnal, vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. İtfaiyeciliğin çok değerli bir meslek olduğunu ifade eden Salihli Merkez Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadir Akkaya, “İleriki hayatınızda bu mesleği değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tercihleriniz arasında bulunmasını öneriyoruz. Okulumuz adına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Programın sonunda İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öğrencilere gönderdiği hediyeyi takdim etti.

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