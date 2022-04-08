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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden Selendi'ye gübre desteği

İHA

Büyükşehirden Selendi'ye gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik olarak hazırladığı 291 tonluk gübre desteği projesi çerçevesinde Selendi ilçesinde 30 bin 500 kilogram nitropower azotlu gübre dağıttı. Gübre dağıtım töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda önümüzdeki süreçte üreticilere yönelik desteğin çeşitlenerek artacağını söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün üretim faaliyetlerini sınırlandırması ve yakın dönemde Rusya ile Ukrayna hattında yaşanan gelişmelerin gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde oluşturduğu olumsuz etki sebebiyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 122 bin liralık bedelle temin ettiği 291 tonluk gübreyi il genelinde üreticilere dağıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede Selendi ilçesinde düzenlenen törenle yüzde 75 hibeli gübreler; üreticilere teslim edildi. Selendi Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun yanı sıra Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve üreticiler katıldı. Tören öncesinde üreticilerle sohbet eden Öztozlu ve Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hazırladıkları gübre dağıtım projesi ile son dönemde artan maliyetler dolayısıyla tarlasına gübre atmakta zorlanan üreticiye bir nebze de olsa destek olmak istediklerini belirttiler.

Usta, üreticileri bilgilendirdi
Selendi ilçesindeki gübre dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Şubat sonu Mart ayı başında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çıkınca 15 günlük süre içerisinde herkes buğday ve ekmek fiyatlarının ikiye katlandığını gördü. Çünkü ülkemiz ithal ettiği buğdayın yüzde 60’ını Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyor. Bu buğdayın bir kısmını işleyip ihraç ediyoruz. Tamamı iç tüketimde kalmıyor. Bu savaş Ayçiçek ithalatı ve buğday da ciddi bir sıkıntı olacağını görünce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla hızlı bir şekilde harekete geçtik. Geliri biraz daha düşük olan, gübreye bütçesinden para ayırmakta biraz daha zorlanacak bir kitleye ulaşalım, küçük üreticilerimizi hedefleyelim mantığıyla yola çıktık. Hayırlı bereketli olsun diyorum, herkese saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Öztozlu, ‘Tarımın önemi bir kez daha görüldü’
Gübre dağıtım töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ biz bu düsturla Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile hareket ediyoruz. Yaşadığımız bu pandemi süreci ve yakın coğrafyamızda şu günlerde yaşanan savaş ortamı; tarımın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gibi bize de bir kez daha hatırlattı. Başkanımız da bu mevcut durumdan ötürü geçtiğimiz günlerde 17 milyon liralık bir destek paketi açıkladı. Bunun 3 milyon 122 bin liralık kısmı da gübreydi. Toplam 291 tonluk gübre üreticilerle buluşturacağız” dedi.

‘Başımızın Tacısınız’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile önümüzdeki süreçte kırsala yapılan desteklerin artarak devam edeceğini müjdeleyen Öztozlu, “Geride kalan sezonda 100 bin adet meyve fidanı dağıtmıştık önümüzdeki sezon katlanarak 200 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Sulama için toplam 45 bin metrelik boru alımının ihale süreci askıda. Yakında onu da gerçekleştireceğiz. 200 adet koç dağıtımı yapmıştık, önümüzdeki sezon 500 adet koç dağıtacağız. Burada aslan payı Selendi’de olacak bunun da müjdesini vereyim. Zeytin kasası dağıtacağız. Gölet temizliklerine yine ağırlık vereceğiz. Arıcılık projelerimiz var. Mevcut göletlere balık bırakma projemiz var. Kırsalla yatıp kırsalla kalkıyoruz, sizler bizim başımızın tacısınız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun konuşmasının ardından üreticilere seslenen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım yaptıkları konuşmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Gübrelerini teslim alan muhtar ve üreticiler de mutluluklarını belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederken, Selendi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Sadece gübre dağıtımı için söylemiyorum, sanki Selendi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün kendi mahallesi gibi elini her zaman uzatmakta, kendisine şükranlarımızı iletiyoruz. Sağ olsun var olsun, Allah başımızdan eksik etmesin diyorum.”

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