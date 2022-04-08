Şampiyonlar sevinçlerini Kaymakam Sağlam ile paylaştı

Çanakkale'de düzenlenen grup müsabakalarında şampiyon olarak yarı finale yükselen Salihli Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı sporcuları, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı ziyaret etti.

Ziyarete sporculara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Erdal Yeniçeri, Müdür Yardımcısı Yusuf Duran Arslan ve beden eğitimi öğretmeni Berdan Sarı da eşlik etti. Grupta şampiyon olarak adını yarı final müsabakalarına yazdıran Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı öğrencilerini kutlayan Kaymakam Sağlam, “Kızlarımızın grup müsabakalarından şampiyon olarak ilçemize dönmeleri bizi çok mutlu etti. Ben tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Güzel bir birliktelik sağlayarak şampiyon oldular. İnşallah bundan sonra da güzel başarılar elde ederler. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik eder, genç sporcuların başarılarının devamını dilerim” dedi.

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