Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beypiliç Boluspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Yılport Samsunspor'la mücadele edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda 13.30'da oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Tabekou maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Samsunspor'u yenip seri başlatmak istediklerini söyledi. Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacaklarını belirten Altay, "Bizim için her maç final niteliğinde. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
Manisa FK ligde 40 puanla 8'inci sırada haftaya başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-04-09 11:57:04
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